Март, 27 в 8:17

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 610 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Теперь общие потери России за время ведения войны составляют 171 160 человек.

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Еще за сутки наши воины уничтожили не менее 14 единиц тяжелой техники.

Потери РФ в войне на 27.03.2023: