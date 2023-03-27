ВСУ ликвидировали уже 171 тыс. оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях врага
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 610 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Теперь общие потери России за время ведения войны составляют 171 160 человек.
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Еще за сутки наши воины уничтожили не менее 14 единиц тяжелой техники.
Потери РФ в войне на 27.03.2023:
- личного состава — около 171 160 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3595 ед,
- боевых бронированных машин — 6953 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2638 (+7) ед,
- РСЗО — 523 (+1) ед,
- средств ПВО — 277 ед,
- самолетов — 305 ед,
- вертолетов — 291 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216 ед,
- крылатых ракет — 911 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5493 (+7) ед,
- специальной техники — 285 (+3) ед.