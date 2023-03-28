Март, 28 в 13:57

Американские патрульные катера 40 Defiant уже выполняют боевые задания в Украине.

Информацию об этом подтвердила в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Да, эти катера достаточно заметны. Их действительно можно наблюдать в использовании на службе, в частности на Днепре, где они выполняют боевые задания, – отметила Наталья Гуменюк.

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Отметим, что американские патрульные катера 40 Defiant заметили на Днепре на днях.

В частности, в сети появились кадры, на которых катер патрулирует реку.

Напомним, что еще в июне 2022 года Министерство обороны США объявило о поставках 18 береговых и речных лодок для Украины.

ВСУ должны были получить шесть катеров этого класса.

Американская компания-производитель Metal Shark еще с 2019 года совместно с американским правительством работает над программами по укреплению береговой обороны Украины.

После полномасштабного вторжения России в Украину Metal Shark активизировала свои усилия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Metal Shark