Американские катера 40 Defiant уже выполняют боевые задания на Днепре – ОК Юг
Американские патрульные катера 40 Defiant уже выполняют боевые задания в Украине.
Информацию об этом подтвердила в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
– Да, эти катера достаточно заметны. Их действительно можно наблюдать в использовании на службе, в частности на Днепре, где они выполняют боевые задания, – отметила Наталья Гуменюк.
Отметим, что американские патрульные катера 40 Defiant заметили на Днепре на днях.
В частности, в сети появились кадры, на которых катер патрулирует реку.
Напомним, что еще в июне 2022 года Министерство обороны США объявило о поставках 18 береговых и речных лодок для Украины.
ВСУ должны были получить шесть катеров этого класса.
Американская компания-производитель Metal Shark еще с 2019 года совместно с американским правительством работает над программами по укреплению береговой обороны Украины.
После полномасштабного вторжения России в Украину Metal Shark активизировала свои усилия.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Metal Shark