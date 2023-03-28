Березень, 28 в 13:57

Американські патрульні катери 40 Defiant уже виконують бойові завдання в Україні.

Інформацію про це підтвердила в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час телемарафону Єдині новини керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Так, ці катери досить помітні. Їх дійсно можна спостерігати у використанні на службі, зокрема на Дніпрі, де вони виконують бойові завдання, – зауважила Наталія Гуменюк.

Зараз дивляться

Зауважимо, що американські патрульні катери помітили на Дніпрі днями.

Зокрема, у мережі з’явилися кадри, на яких катер патрулює річку.

Нагадаємо, що ще в червні 2022 року Міністерство оборони США оголосило про постачання 18 берегових та річкових човнів для України.

ЗСУ мали отримати шість катерів цього класу.

Американська компанія-виробник Metal Shark ще з 2019 року спільно з американським урядом працює над програмами зміцнення берегової оборони України.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України Metal Shark активізувала свої зусилля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Metal Shark