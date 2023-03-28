Март, 28 в 11:41

Ночью 28 марта российские оккупанты ударили из минометов по больнице в Днепровском районе Херсона.

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По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, побит главный корпус медицинского учреждения.

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В здании повреждена система отопления, а в окнах почти не осталось стекол.

На месте работают сотрудники Херсонской областной аварийно-спасательной службы.

– Люди чудом уцелели, пострадавших нет, – отмечает Александр Прокудин.

Известно, что 28 марта российская артиллерия ударила и по производственному помещению почты.

Там, к счастью, также обошлось без жертв и раненых.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

Фото: Александр Прокудин