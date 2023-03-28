Оккупанты ударили из минометов по больнице в Херсоне
Ночью 28 марта российские оккупанты ударили из минометов по больнице в Днепровском районе Херсона.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, побит главный корпус медицинского учреждения.
В здании повреждена система отопления, а в окнах почти не осталось стекол.
На месте работают сотрудники Херсонской областной аварийно-спасательной службы.
– Люди чудом уцелели, пострадавших нет, – отмечает Александр Прокудин.
Известно, что 28 марта российская артиллерия ударила и по производственному помещению почты.
Там, к счастью, также обошлось без жертв и раненых.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.
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Источник: Александр Прокудин
Фото: Александр Прокудин