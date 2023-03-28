Окупанти вгатили з мінометів по лікарні в Херсоні
Уночі 28 березня російські окупанти вгатили з мінометів по лікарні, що в Дніпровському районі Херсону.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, побито головний корпус медичного закладу.
У будівлі пошкоджено систему опалення, а у вікнах майже не лишилося скла.
На місці працюють співробітники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.
– Люди дивом вціліли, постраждалих немає, – зазначає Олександр Прокудін.
Відомо, що 28 березня російська артилерія вдарила й по виробничому приміщенню пошти.
Там, на щастя, теж минулося без жертв та поранених.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.
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Джерело: Олександр Прокудін
Фото: Олександр Прокудін