Окупанти вгатили з мінометів по лікарні в Херсоні

Березень, 28 в 11:41

Уночі 28 березня російські окупанти вгатили з мінометів по лікарні, що в Дніпровському районі Херсону.

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За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, побито головний корпус медичного закладу.

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У будівлі пошкоджено систему опалення, а у вікнах майже не лишилося скла.

На місці працюють співробітники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.

– Люди дивом вціліли, постраждалих немає, – зазначає Олександр Прокудін.

Відомо, що 28 березня російська артилерія вдарила й по виробничому приміщенню пошти.

Там, на щастя, теж минулося без жертв та поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін