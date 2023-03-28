Март, 28 в 8:21

Утром 28 марта в Херсоне слышны взрывы.

О громких звуках сообщают жители областного центра.

Воздушная тревога в области не объявлена.

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Ситуацию в городе областная военная администрация пока не комментировала.

По данным руководителя ОВА Александра Прокудина, накануне оккупанты 60 раз обстреливали территорию региона.

Херсонская область была под огнем российской авиации и артиллерии.

По Херсону враг бил восемь раз.

29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения.

К сожалению, есть пострадавшие – пять человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.