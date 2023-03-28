Воздушную тревогу не объявляли: в Херсоне слышны взрывы
Утром 28 марта в Херсоне слышны взрывы.
О громких звуках сообщают жители областного центра.
Воздушная тревога в области не объявлена.
Ситуацию в городе областная военная администрация пока не комментировала.
По данным руководителя ОВА Александра Прокудина, накануне оккупанты 60 раз обстреливали территорию региона.
Херсонская область была под огнем российской авиации и артиллерии.
По Херсону враг бил восемь раз.
29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения.
К сожалению, есть пострадавшие – пять человек получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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