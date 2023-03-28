Березень, 28 в 8:21

Уранці 28 березня в Херсоні чути вибухи.

Про гучні звуки повідомляють жителі обласного центру.

Повітряну тривогу в області не оголошували.

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Ситуацію в місті обласна військова адміністрація поки що не коментувала.

За даними керівника ОВА Олександра Прокудіна, напередодні окупанти 60 разів обстрілювали територію регіону.

Херсонська область перебувала під вогнем російської авіації та артилерії.

По Херсону ворог гатив вісім разів.

29 снарядів влучили в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти.

На жаль, є постраждалі – п’ятеро людей дістали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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