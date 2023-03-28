РФ викрала майже 4400 українських дітей-сиріт – Верещук

Березень, 28 в 9:18

В Україні зафіксовано викраденення Росією 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в етері телемарафону Єдині новини.

За її словами, ці діти зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або в Росії.

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Україна збирає докази їхнього незаконного вивезення і передає їх до Міжнародного кримінального суду. Дані про такі випадки надходять із прокуратури, розвідки та інших джерел.

Верещук додала, що росіяни фактично самі визнають скоєні воєнні злочини, коли публічно повідомляють про “усиновлення” у Росії дітей, яких Україна вимагає повернути.

– Коли умовна Львова-Білова всиновлює дитину, а ми зверталися як країна саме за цією дитиною і вимагали її повернення… все, що вони вчинили, – вони вже зафіксували свій злочин, – сказала вона.

Міністерка вважає, що для повернення викрадених дітей в Україну необхідне посилення тиску міжнародної спільноти, санкції та “притягнення до відповідальності тих, хто чинить злочин геноциду проти дітей”.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у примусовій депортації українських дітей бере участь найвище військово-політичне керівництво РФ.

Джерело: телемарафон