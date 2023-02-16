Украинских детей депортируют по указанию высшего руководства РФ – Лубинец

Февраль, 16 в 12:28

В принудительной депортации украинских детей принимает участие высшее военно-политическое руководство Российской Федерации.

Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

– РФ создала систему принудительной депортации украинских детей, и в этом принимает участие высшее военно-политическое руководство России, – сказал Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что оккупанты депортируют детей с территории Украины и помещают в так называемые лагеря, где проверяют их на лояльность.

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По его словам, с нелояльными детьми проводят так называемые отдельные собеседования и оказывают психологическое давление.

– Пытаются рассказать, что они не украинцы, а русские, что их родной язык русский, что они на своей исторической родине. Их пытаются записать в Юнармию, чтобы поскорее перевоспитать, – отметил омбудсмен.

Напомним, исследователи из Йельского университета идентифицировали по меньшей мере 43 лагеря и другие объекты в оккупированном Крыму и России, где удерживали украинских детей в рамках “широкомасштабной систематической сети”, которой руководит РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Среди детей, содержавшихся в этих местах, были те, кто имеет родителей или официальных опекунов, а также несовершеннолетние, которых Россия считала сиротами, и другие дети, находившиеся под опекой украинских государственных учреждений до начала вторжения в 2022 году.