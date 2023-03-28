Март, 28 в 13:11

28 марта российские войска обстреливают Харьковскую область.

По информации главы областной военной администрации Олега Синегубова, две вражеские ракеты упали в городе Богодухов.

Предварительно речь идет о ракетах типа С-300.

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– На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Масштабы разрушений выясняются.

Руководитель ОВА не исключает, что враг может атаковать повторно, поэтому просит не игнорировать сигналы тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов