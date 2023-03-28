Все экстренные службы на месте: в Богодухове упали две вражеские ракеты
Фото: УНИАН
28 марта российские войска обстреливают Харьковскую область.
По информации главы областной военной администрации Олега Синегубова, две вражеские ракеты упали в городе Богодухов.
Предварительно речь идет о ракетах типа С-300.
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– На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Масштабы разрушений выясняются.
Руководитель ОВА не исключает, что враг может атаковать повторно, поэтому просит не игнорировать сигналы тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Синегубов