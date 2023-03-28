Усі екстрені служби на місці: у Богодухові впали дві ворожі ракети
Фото: УНІАН
28 березня російські війська обстрілюють Харківську область.
За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, дві ворожі ракети впали в місті Богодухів.
Попередньо йдеться про ракети типу С-300.
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– На місці працюють екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає, – повідомляє Олег Синєгубов.
Масштаби руйнувань з’ясовують.
Керівник ОВА не виключає, що ворог може атакувати повторно, тож просить не ігнорувати сигнали тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов