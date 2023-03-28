Усі екстрені служби на місці: у Богодухові впали дві ворожі ракети

Березень, 28 в 13:11

28 березня російські війська обстрілюють Харківську область.

За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, дві ворожі ракети впали в місті Богодухів.

Попередньо йдеться про ракети типу С-300.

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– На місці працюють екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає, – повідомляє Олег Синєгубов.

Масштаби руйнувань з’ясовують.

Керівник ОВА не виключає, що ворог може атакувати повторно, тож просить не ігнорувати сигнали тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов