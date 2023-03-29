Данилов анонсировал появление в ВСУ дронов с дальностью полета более 3 тыс. км
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении у Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км.
Об этом он написал в Twitter.
Данилов также выложил фото с самолетом немца Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился посреди Красной площади в Москве.
— Украинский рой имени Матиаса Руста — десятки моделей, тысячи дронов, — говорится в сообщении.
«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.
1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023
Ранее министр обороны Алексей Резников показал БМП Marder, которые Германия передала Украине. Он проехался на одной из машин.
Фото: РНБО