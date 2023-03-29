Данилов анонсировал появление в ВСУ дронов с дальностью полета более 3 тыс. км

Март, 29 в 15:16

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении у Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км.

Об этом он написал в Twitter.

Данилов также выложил фото с самолетом немца Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился посреди Красной площади в Москве.

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— Украинский рой имени Матиаса Руста — десятки моделей, тысячи дронов, — говорится в сообщении.

«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.

1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023

Ранее министр обороны Алексей Резников показал БМП Marder, которые Германия передала Украине. Он проехался на одной из машин.

Фото: РНБО