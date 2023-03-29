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Факты / Україна

Данилов анонсировал появление в ВСУ дронов с дальностью полета более 3 тыс. км

Бедрак Виктория, редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении у Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км.

Об этом он написал в Twitter.

Данилов также выложил фото с самолетом немца Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился посреди Красной площади в Москве.

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— Украинский рой имени Матиаса Руста — десятки моделей, тысячи дронов, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Алексей Резников показал БМП Marder, которые Германия передала Украине. Он проехался на одной из машин.

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Фото: РНБО

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