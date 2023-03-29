Березень, 29 в 15:16

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3 тис. км.

Про це він написав у Twitter.

Данілов також виклав фото із літаком німця Матіаса Руста, який у 1987 році приземлився посеред Красної площі у Москві.

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– Український рій імені Матіаса Руста – десятки моделей, тисячі дронів, – йдеться у повідомленні.

«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.

1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023

Раніше міністр оборони Олексій Резніков показав БМП Marder, які Німеччина передала Україні. Він проїхався на одній з машин.

Фото: РНБО