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Факти / Україна

Данілов анонсував появу в ЗСУ дронів з дальністю польоту понад 3 тис. км

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3 тис. км.

Про це він написав у Twitter.

Данілов також виклав фото із літаком німця Матіаса Руста, який у 1987 році приземлився посеред Красної площі у Москві.

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– Український рій імені Матіаса Руста – десятки моделей, тисячі дронів, – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков показав БМП Marder, які Німеччина передала Україні. Він проїхався на одній з машин.

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Фото: РНБО

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