Март, 29 в 6:58

На 399-е сутки полномасштабной войны эпицентром боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили 57 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 29.03.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.