Карта боевых действий на 29.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 399-е сутки полномасштабной войны эпицентром боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.
Подразделения Сил обороны Украины накануне отбили 57 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 29.03.2023
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Полномасштабная война в Украине длится уже 399-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.