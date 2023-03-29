Карта бойових дій на 29.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 399-ту добу повномасштабної війни епіцентром бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їхні околиці.
Підрозділи Сил оборони України напередодні відбили 57 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 29.03.2023
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 399-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.