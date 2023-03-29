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Бывший госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время посетит Украину — СМИ

Бедрак Виктория, редактор ленты
Требует проверки
Майк Помпео
Фото: Офис президента

В понедельник, 3 апреля, бывший госсекретарь США Майк Помпео приедет в Украину.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух осведомленных о поездке людей.

— Визит даст возможность Помпео, потенциальному кандидату на президентских выборах 2024 года, продемонстрировать свою поддержку Украине. Он также сможет выделиться среди таких возможных кандидатов, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые более скептически высказывались о Киеве, — говорится в сообщении.

Пока не ясно, каким будет маршрут экс-госсекретаря США и встретится ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Источник: Politico
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