Март, 29 в 10:26

Российские военные, концентрируя самые большие свои наступательные способности на Бахмутском направлении, прибегают к психологическим трюкам, чтобы внедрить нужные им идеи и нарративы.

Подробно о медийных усилиях захватчиков вокруг темы боев за Бахмут рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам заместителя главы оборонного ведомства, именно так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий россиян.

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Сейчас, отмечает Анна Маляр, Россия медийно отрабатывает три задания:

подорвать доверие украинского общества и военных к решениям командования по Бахмуту,

демотивировать и психологически ослабить украинское войско,

спровоцировать украинское военное руководство на ошибочные действия.

– Россияне пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом, – разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент – это рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на до и после, – разоблачает планы врага Анна Маляр.

По словам заместителя министра обороны Украины, россияне смогут продвигать в инфополе выгодные для них сценарии украинских действий, когда общество будет воспринимать бои в Бахмуте как фактор, который в конечном счете повлияет на ход войны.

– Чрезмерно “накрученное” приближением “конца” испуганное общество, по замыслу врага, должно начать давить на военно-политическое руководство, чтобы прекратить оборонительные действия, – объясняет Анна Маляр.

Это, добавляет заместитель главы оборонного ведомства, и является той информационно-психологической операцией (ИПСО, – Ред.), которая должна влиять на принятие военных решений.

Пока враг использует нарративы о том, что якобы:

решение удерживать Бахмут является политическим,

Бахмут нет смысла удерживать, потому что там почти все в окружении,

героизм украинских бойцов “раздувает” украинская пропаганда.

В своих ИПСО на тему Бахмута россияне регулярно эксплуатируют фамилии президента Украины и командующего Сухопутными войсками.

Таким образом, отмечает Анна Маляр, оккупанты стремятся подорвать доверие к Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому, а также спровоцировать конфликт среди военного руководства государства.

– В российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с Главнокомандующим и начальником Генерального штаба. Кроме того, постоянно проходят заседания Ставки верховного главнокомандующего, где также принимаются оперативные решения с участием всех силовых структур, – отмечает заместитель министра обороны Украины.

Что происходит и как следует воспринимать информацию о боях в Бахмуте

Анна Маляр отмечает: сейчас в районе Бахмута продолжается активная фаза войны. Так же активно, как и на других направлениях на Востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага.

– Мы обороняем Бахмут так же преданно, как и все остальные населенные пункты. Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач в этом направлении, – отмечает заместитель главы оборонного ведомства.

Оборона Бахмута, отмечает заместитель министра обороны, сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач.

Какие могут быть оборонные задачи?

Удержание занимаемых рубежей и позиций,

недопущение продвижения противника вглубь территории,

нанесение врагу значительных потерь,

создание условий для перехода в контрнаступление.

Анна Маляр отмечает: Бахмут будут защищать до тех пор, пока это будет необходимо, учитывая выполнение военных оборонных задач.

И только военное командование, а не российские ИПСО будут определять, сколько оборона Бахмута будет продолжаться.

– И самая неприятная для врага информация: бои за Бахмут – не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации, – отмечает замминистра обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр