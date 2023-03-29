В Мелитополе раздаются взрывы во всех районах города
Утро 29 марта в Мелитополе Запорожской области началось громко.
Сейчас сразу несколько взрывов слышно во всех районах города.
– Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба, – сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
По словам мэра, в районе подстанции локомотивного депо поднимается густой дым.
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В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других близлежащих селах исчез свет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Иван Федоров