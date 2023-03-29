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Факты / Україна

В Мелитополе раздаются взрывы во всех районах города

Татьяна Забожко, редактор ленты
вибух

Утро 29 марта в Мелитополе Запорожской области началось громко.

Сейчас сразу несколько взрывов слышно во всех районах города.

– Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба, – сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра, в районе подстанции локомотивного депо поднимается густой дым.

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В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других близлежащих селах исчез свет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

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