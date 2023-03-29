Большая кража. Сколько потерял бизнес на Херсонщине во время бегства оккупантов с правого берега

Март, 29 в 15:05

В ноябре 2022 года, когда украинская армия наступала, а россияне наоборот вынуждены были бежать с правого на левый берег Херсонщины, целую неделю они проводили в городе так называемую эвакуацию людей и имущества. А по факту совершали мародерство, масштабы которого уже называют самым крупным со времен Второй мировой войны.

Грабежам подверглись не только коммунальные предприятия города, но и частный бизнес. Восстановить потери удалось не всем, по большей части — крупным сетям, у которых хватило “запаса прочности”. Некоторые даже смогли достаточно точно подсчитать понесенный ущерб. Насколько он велик и сможет ли бизнес когда-нибудь вернуть эти деньги — читайте далее в материале.

Потери крупных сетей АЗС

Несмотря на то, что автозаправочные станции являются собственностью частных компаний, они относятся к стратегическим объектам и объектам критической инфраструктуры. Поэтому когда россияне ушли из Херсона, некоторые из них были заминированы, как и другие важные для жизнедеятельности города объекты. Но то, что увидели рабочие, в итоге попав на свои заправки, просто шокировало.

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— Впечатление было, что пролетела саранча, которая съела все. Они разобрали сантехнику, сняли системы для фильтрации воды и даже декоративные панели со стен торгового зала. На одной из автозаправочных станций была мойка самообслуживания, все оборудование было демонтировано. Топливораздаточные колонки разбиты, срезаны топливные пистолеты, вырвана и выброшена вся электронная часть, — рассказывает директор по стратегическому маркетингу компании БРСМ-Нефть Александр Мельничук.

В Херсонской области у компании было четыре АЗС, три из которых в самом городе. О случившемся на заправках представителям компании рассказали местные жители. Незадолго до так называемой эвакуации туда начали приезжать российские грузовики: в одну сторону они везли оружие, а возвращаясь, в пустые кузовы грузили все, что могли забрать. И часть этого оборудования даже не подлежит вторичному использованию.

Большая кража. Сколько потерял бизнес на Херсонщине во время бегства оккупантов с правого берега / 3 фотографии

Пока из четырех компания восстановила всего две АЗС. Работать в Херсоне сейчас не выгодно, потому что большинство населения уехало, но это значительная помощь военным и поддержка предпринимателей, которые, например, доставляют продукты в магазины.

Специальная комиссия тщательно подсчитала потери четырех разрушенных автозаправочных станций, на сегодня это 49 млн. грн ($1,3 млн). Однако пока компания восстанавливает все за свой счет и в ближайшем будущем не надеется на какое-либо возмещение.

Потери супермаркетов

Супермаркеты, которые россияне захватили в первые месяцы оккупации Херсона, почти сразу были разграблены. Впоследствии оккупационные власти решили использовать их торговые площади и открыли снова, наполнив российскими товарами, которые частобыли втрое дороже украинских. Это давало надежду, что помещения уцелеют после бегства оккупантов.

Однако магазины также были ограблены полностью. Вывезено было торговое оборудование. То, что невозможно было вынесли, было умышленно испорчено. А здания повреждены как снаружи, так и внутри.

— В городе Херсон у нас повреждено 23 магазина. По одному магазину в с. Чернобаевка, с. Антоновка, пгт Белозерка, г. Берислав. На сегодня 27 магазинов АТБ находятся на деоккупированной территории. Неизвестным остается состояние еще 11 торговых объектов, которые остаются на временно оккупированной территории, — ответили нам в Управлении корпоративных коммуникаций корпорации АТБ.

На фотографиях, предоставленных компанией, видно, что российские военные пытались снять в магазинах даже покрытие пола, разрушили систему управления освещением, выдернув кабели, забрали кассовое оборудование и даже терминалы для оплаты. Точную цифру своих потерь в АТБ пока не предоставляют, ведь подсчет еще ведется.

Большая кража. Сколько потерял бизнес на Херсонщине во время бегства оккупантов с правого берега / 5 фотографий

Идет ремонт и восстановление части магазинов. Возобновляются отношения с сотрудниками, пережившими оккупацию и оказавшимися верными Украине. Компания сотрудничает с государственными органами — с какими, правда, пока не называет. Сотрудники фиксируют и отдают им все доказательства преступлений россиян и рассчитывают, рано или поздно, на компенсацию своих потерь.

Потери почтовых отделений

С первых дней оккупации Херсона государственным почтовым отделениям даже удалось какое-то время отработать. А вот частные почти сразу были разграблены. Вначале российские военные пришли в первое грузовое отделение Новой почты, работавшее как склад и оттуда посылки распределялись по другим офисам. Там прежде всего прошлись по содержанию отправлений.

Однако когда российские военные убегали из города, всюду в отделениях почты они устроили гораздо более масштабное мародерство.

— Большинство отделений были разграблены. С них вывозили все: компьютеры, оборудование, стеллажи, мебель, грузы, посылки. Были украдены почти все автомобили – грузовые, пикапы, бусы. То, что невозможно было украсть, разбирали на детали: доставали платы и диски с компьютеров, с машин снимали двигатели, аккумуляторы, магнитолы. Только автомобильная техника была украдена и уничтожена на десятки миллионов гривен, — рассказывает директор по развитию Новой почты в Херсонской и Николаевской областях Владимир Шульга.

До начала полномасштабного вторжения у Новой почты было 26 отделений в Херсоне и 75 в Херсонской области. Из областных было ограблено около 30 отделений, ориентировочная сумма ущерба там, которую называют в компании — более 1 млн грн. Однако подсчитать точно возможности нет, ведь доступ для проведения инвентаризации доступен не везде.

Большая кража. Сколько потерял бизнес на Херсонщине во время бегства оккупантов с правого берега / 11 фотографий

Некоторые отделения полностью уничтожены, например, в таких населенных пунктах, как села Дарьевка, Казацкое и город Берислав. Но в компании надеются в будущем получить компенсацию, поэтому тщательно фиксируют все свои убытки.

Фотографируют и проводят ревизии уцелевшего и подсчитывают утраченное. Далее заявления, содержащие эту информацию, передаются в СБУ и отмечаются как связанные с агрессией РФ. По словам Владимира Шульги, когда РФ капитулирует, эти материалы, среди многих других, будут основанием для взыскания с нее денежных средств в рамках репараций.

Как можно получить компенсацию от РФ?

С начала полномасштабного вторжения потери Украины и отдельных ее областей как в государственном секторе, так и в частном бизнесе подсчитывают в рамках проекта Россия заплатит Киевской школы экономики (KSE Institute).

На первом месте, по их подсчетам, пострадала инфраструктура Херсонской области. А вот на втором стоят потери аграриев, среди которых большинство — именно частные компании. Наибольший урон в этой сфере был за счет украденной произведенной продукции и сельскохозяйственной техники. Известны даже случаи, когда GPS-трекеры тракторов и комбайнов показывали, что они уже находятся в Чечне.

— В целом, потери в сельскохозяйственном секторе Херсонщины оцениваются в $1,3 млрд. Около половины — это потеря техники, примерно $745 млн. На $144 млн мы оцениваем потери зернохранилищ, около $30 млн — это погибшие животные на птичьих и молочных фермах, от ассоциации пчеловодов нам известно об около $11 млн потерь на пасеках, на $82 млн пострадали многолетние культуры, — делится расчетами соруководитель проекта KSE Institute Россия заплатит Максим Нефьодов.

Такие потери частного бизнеса – это беспрецедентная история в мире, поэтому механизмы возврата средств, утраченных от ограблений во время войны, еще не отработаны. Но эксперты советуют бизнесменам не опускать руки, а объединяться с единомышленниками и приобщаться к коллективным искам, подаваемым против российского правительства.

Работать, например, можно через бизнес-ассоциации, такие как Союз украинских предпринимателей, который сейчас активно занимается этим вопросом. Можно обращаться и в Европейскую бизнес-ассоциацию, где создали отдельный подкомитет, занимающийся потерями украинского бизнеса, судебными исками и компенсациями. Главное — не сдаваться и не прощать агрессору ни копейки утраченных средств.

Статья создана при поддержке The Institute for War & Peace Reporting.