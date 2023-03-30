Умножил на ноль свои отношения с Китаем: Подоляк о заявлениях Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси

Март, 30 в 20:36

Президент Китая Си Цзиньпин приезжал в Россию, чтобы зафиксировать свою новую политическую роль в глобальной политике, а не для того, чтобы оказать РФ мощную информационную, экономическую, военную и дипломатическую поддержку. При этом заявлением о размещении ядерного оружия в Беларуси кремлевский диктатор Владимир Путин только умножил на ноль отношения РФ с КНР.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире украинского национального телемарафона.

– И это (размещение ядерного оружия в Беларуси. – Ред.) спровоцирует определенные последствия для России, потому что Китай приехал не для этого, Китай приехал для того, чтобы зафиксировать свою новую роль, политическую роль в глобальной политике. Китай понимает, что Россия как субъект глобального процесса уже не существует. И Китай хочет занять это место, потому что он считает, что мир должен быть многополярным. Но для того, чтобы занять ему нужно урегулировать вопросы агрессивного поведения России. Китай приехал посмотреть, сможет ли он это сделать, а с другой стороны он, как достаточно продуманный и хитрый партнер РФ, хочет перестроить архитектуру государственности России, взять ее под контроль. Но этими словами о размещении ядерного оружия в хранилище в Беларуси Путин практически умножил на ноль свои отношения с Китаем и он доказал нашим партнерам, что там не с кем разговаривать, — отметил он.

Кроме того, Подоляк считает, что заявлением о размещении ядерного оружия Путин существенно увеличит риски для Беларуси.

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