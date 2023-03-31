Хто прийде до влади після ізоляції Путіна та якою буде Росія після поразки у війні – Подоляк

Березень, 30 в 22:09

Після того, як президент РФ Володимир Путін буде ізольований, до влади прийде транзитивний виконувач обов’язків.

Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв’ю Яні Брензей.

– Ось ці заяви Євгена Пригожина (власник ПВК Вагнера. – Ред.), Фархада Ахмедова, вони самі по собі не мають значення, але вони показали, про що думають російські еліти на різних рівнях. І настрої там досить чіткі, вони очікують моменту, коли Путін почне падати, коли він втрачатиме вплив, і тоді почнеться процес внутрішньої гризні. Там декілька є силових груп, вони між собою певний час будуть воювати за те, хто з них матиме право транзитувати владу у бік свого фаворита. І вони будуть різними у фіналі цієї битви, – каже він.

На думку Подоляка, коли Росія зазнає ще декілька тактичних суттєвих поразок і Путін втратить голос, то його оточення обернеться проти нього.

Зараз дивляться

– Вони казатимуть, що Путін – це ніхто, що він винний у всьому. Є якийсь транзитивний виконувач обов’язків, бо Путін буде ізольований, який готовий буде прийняти на себе певні зобов’язання. Насамперед, негайно вивести залишки російських військ із території України. Але у нас же є інші питання, які будуть на столі переговорів. Перше, це репарації, друге, це військові злочинці, третє, демілітаризація Росії і зона демілітаризації прикордонна, 50-100 км, – каже радник.

Крім того, він зазначив, що Росія після програшу повинна позбутися ракет дальністю 1500 км.

– І тому транзитивный президент, не залежно від того, хто це буде, він це все підпише, а після цього втратить свою легітимність, тому що бунтівні процеси в Росії суттєво зростуть. І там буде те, що було у 1991 році. Там з’являться нові лідери, яких ми можемо ще не знати, тимчасові популісти, дуже слабкі партії, – додає він.

Реваншизм у Росії після війни очікується, але це буде спроба в хаотичному суспільстві вчинити розподіл, забрати майно в місцевих олігархів.