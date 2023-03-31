Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Хто прийде до влади після ізоляції Путіна та якою буде Росія після поразки у війні – Подоляк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Путін

Після того, як президент РФ Володимир Путін буде ізольований, до влади прийде транзитивний виконувач обов’язків.

Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв’ю Яні Брензей.

– Ось ці заяви Євгена Пригожина (власник ПВК Вагнера. – Ред.), Фархада Ахмедова, вони самі по собі не мають значення, але вони показали, про що думають російські еліти на різних рівнях. І настрої там досить чіткі, вони очікують моменту, коли Путін почне падати, коли він втрачатиме вплив, і тоді почнеться процес внутрішньої гризні. Там декілька є силових груп, вони між собою певний час будуть воювати за те, хто з них матиме право транзитувати владу у бік свого фаворита. І вони будуть різними у фіналі цієї битви, – каже він.

Читайте
Помножив на нуль свої відносини з Китаєм: Подоляк про заяви Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі

На думку Подоляка, коли Росія зазнає ще декілька тактичних суттєвих поразок і Путін втратить голос, то його оточення обернеться проти нього.

Зараз дивляться

– Вони казатимуть, що Путін – це ніхто, що він винний у всьому. Є якийсь транзитивний виконувач обов’язків, бо Путін буде ізольований, який готовий буде прийняти на себе певні зобов’язання. Насамперед, негайно вивести залишки російських військ із території України. Але у нас же є інші питання, які будуть на столі переговорів. Перше, це репарації, друге, це військові злочинці, третє, демілітаризація Росії і зона демілітаризації прикордонна, 50-100 км, – каже радник.

Крім того, він зазначив, що Росія після програшу повинна позбутися ракет дальністю 1500 км.

– І тому транзитивный президент, не залежно від того, хто це буде, він це все підпише, а після цього втратить свою легітимність, тому що бунтівні процеси в Росії суттєво зростуть. І там буде те, що було у 1991 році. Там з’являться нові лідери, яких ми можемо ще не знати, тимчасові популісти, дуже слабкі партії, – додає він.

Реваншизм у Росії після війни очікується, але це буде спроба в хаотичному суспільстві вчинити розподіл, забрати майно в місцевих олігархів.

– Тобто це буде війна за ресурси, внутрішня війна, і вони поступово просідатимуть з точки зору економіки впливу. І Росія буде не такою, як всі думають, вона не буде консолідованою, як була, наприклад, після Першої світової війни Німеччина. Ні, Росія буде інакшою, Росія загрузне у внутрішніх бунтах, захопленні влади у різних регіонах, – каже радник.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка