Март, 30 в 16:08

Сегодня, 30 марта, комиссия по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры не смогла начать работу из-за физического препятствования со стороны представителей УПЦ МП.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Входящие в состав комиссии представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же многочисленные неизвестные препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания, — проинформировал Ткаченко.

По факту препятствования работе комиссии было подано заявление в полицию.

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— Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу. Завтра комиссия продолжит свою работу в любом случае, – добавил министр.

Ранее журналисты с места происшествия сообщали, что комиссию Минкульта не пустили в Киево-Печерскую лавру прихожане УПЦ МП. А священнослужители церкви вместо того, чтобы собирать вещи, проводили в лавре службу.

Представители УПЦ МП должны были покинуть территорию заповедника еще 29 марта, впрочем, митрополит Павел заявил, что его приход не покинет стены святыни, пока не закончатся все судебные разбирательства.

Фото: корреспондент Фактов ICTV Василий Сафьянюк