Несмотря на требования покинуть Киево-Печерскую лавру УПЦ МП проводит там службу

Март, 30 в 10:41

Утром 30 марта представители Украинской православной церкви (МП) проводят богослужения в Киево-Печерской лавре, несмотря на то, что еще вчера, 29 марта, они должны были покинуть стены лавры.

Богослужения транслируют на странице УПЦ в Facebook.

– Лавра молится. 30.03.2023 г., – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 10 утра на территорию Киево-Печерского заповедника должна прибыть комиссия, которая начнет работу по принятию зданий в государственное пользование.

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29 марта в лавре должна была состояться последняя служба УПЦ МП. После богослужения митрополит Павел заявил, что его приход не покинет стены святыни, пока не закончатся все судебные разбирательства.