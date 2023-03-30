Березень, 30 в 16:08

Сьогодні, 30 березня, комісія з приймання-передання державного майна Києво-Печерської лаври не змогла розпочати роботу через фізичні перешкоди з боку представників УПЦ МП.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, які входять до складу комісії, не змогли пояснити, у кого ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж численні невідомі особи перешкоджали потраплянню членів комісії всередину будівлі, – проінформував Ткаченко.

За фактом перешкоджання роботи комісії було подано заяву в поліцію.

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– Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога. Завтра комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі, – додав міністр.

Раніше журналісти з місця події повідомляли, що комісію Мінкульту не пустили до Києво-Печерської лаври парафіяни УПЦ МП. А священнослужителі церкви замість того, аби збирати речі, проводили в лаврі службу.

Представники УПЦ МП мали покинути територію заповідника ще 29 березня, втім митрополит Павло заявив, що його парафія не покине стіни святині, допоки не закінчаться всі судові розгляди.

Фото: кореспондент Фактів ICTV Василь Саф’янюк