Перемещение резерва и техники остановлено: в Мариуполе оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ
В Мариуполе и вокруг фиксируют продолжение поставок грузов с БК и топливом в сторону Мангуша. Перемещение техники или резервов живой силы не происходит около недели.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
— После “наказания небесного” и акции “легкой контузии” топ-мраzоты оккупанты переместили значительную часть военной техники дальше в тыл — из Правобережной части Мариуполя в Левобережную и Новоазовский район. “Паники нет(С)”, — пишет он.
Кроме того, советник отметил, что расквартированные подразделения, которые готовились к перебрасыванию на фронт, снова переведены в состояние подготовки.
— Складывается чувство вместе со срочным строительством оборонных сооружений, что перемещение резерва остановлено в ожидании нашего наступления и непонимания оккупантами точки его осуществления, — говорит Андрющенко.
Фото: скрин с видео