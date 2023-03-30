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Факты / Україна

Перемещение резерва и техники остановлено: в Мариуполе оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Перемещение резерва и техники остановлено: в Мариуполе оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ

В Мариуполе и вокруг фиксируют продолжение поставок грузов с БК и топливом в сторону Мангуша. Перемещение техники или резервов живой силы не происходит около недели.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

— После “наказания небесного” и акции “легкой контузии” топ-мраzоты оккупанты переместили значительную часть военной техники дальше в тыл — из Правобережной части Мариуполя в Левобережную и Новоазовский район. “Паники нет(С)”, — пишет он.

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Кроме того, советник отметил, что расквартированные подразделения, которые готовились к перебрасыванию на фронт, снова переведены в состояние подготовки.

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— Складывается чувство вместе со срочным строительством оборонных сооружений, что перемещение резерва остановлено в ожидании нашего наступления и непонимания оккупантами точки его осуществления, — говорит Андрющенко.

Фото: скрин с видео

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