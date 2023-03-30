Переміщення резерву й техніки зупинено: у Маріуполі окупанти в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Березень, 30 в 18:36

У Маріуполі та навколо фіксують продовження постачання вантажів із БК та паливом у бік Мангушу. Переміщення техніки або резервів живої сили не відбувається приблизно тиждень.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

– Після “кари небесної” та акції “легкої контузії” топ-мраzоти окупанти перемістили значну частину військової техніки далі у тил – з Правобережної частини Маріуполя в Лівобережну та Новоазовський район. “Паники нет (С)”, – пише він.

Крім того, радник зазначив, що розквартировані підрозділи, що готувалися до перекидання на фронт, знову переведено у стан підготовки.

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– Складається відчуття разом із терміновим будівництвом оборонних споруд, що переміщення резерву зупинено в очікуванні нашого наступу та нерозуміння окупантами точки його здійснення, – каже Андрющенко.

Фото: скрін з відео