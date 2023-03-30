В ближнем бою и на подходе к линии столкновения: в Бахмуте уничтожены две группы вагнеровцев
Фото: Госпогранслужба
Бойцы Госпогранслужбы уничтожили две группы наемников группы Вагнера в Бахмуте.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
– Первую группу захватчиков минометчики уничтожили по предоставленным аэроразведкой координатам. Огонь остановил окупантов на подходе к линии столкновения. Второй отряд ЧВК Вагнера бойцы Госпогранслужбы сдержали в ближнем бою в пригородной застройке, стреляя во врага из гранатометов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении.
Ранее бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, когда у ЧВК Вагнера закончатся наемники.
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