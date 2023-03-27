Денисенко спрогнозировал, когда у ЧВК Вагнера закончатся наемники

Март, 27 в 16:17

В частной военной компании Вагнера наемники могут “закончиться” через 2-3 месяца, так как в настоящее время у них нет источников для пополнения живой силы.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил исполнительный директор Украинского института будущего, бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

— После того, как ему (главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. — Ред.) перекрыли возможность набирать новых “зеков”, у него резко уменьшился источник, откуда он мог брать новых контрактников. Поэтому, если Пригожин не найдет нового источника (а пока мы не видим, откуда он может его взять), у него действительно закончатся люди примерно через 2-3 месяца. Это исходя из интенсивности боев на сегодняшний момент, — сказал Денисенко.

Он отметил, что подразделения ЧВК Вагнера не смогут продолжать вести боевые действия в Украине, если им не предоставят новых контрактников.