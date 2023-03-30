У ближньому бою та на підході до лінії зіткнення: у Бахмуті знищено дві групи вагнерівців

Березень, 30 в 19:55

Бійці Держприкордонслужби знищили дві групи найманців групи Вагнера у Бахмуті.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

– Першу групу загарбників мінометники знищили за наданими аеророзвідкою координатами. Вогонь зупинив окупантів на підході до лінії зіткнення. Другий загін ПВК Вагнера бійці Держприкордонслужби стримали у ближньому бою у приміській забудові, поціливши у ворога з гранатометів і стрілецької зброї, – йдеться у повідомленні.

Раніше колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко спрогнозував, коли у ПВК Вагнера закінчаться найманці.

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