Март, 30 в 10:43

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении российскому военному, который в мае 2022 года в Изюме умышленно застрелил судебно-медицинского эксперта.

По данным правоохранителей, российским оккупантом, совершившим военное преступление, оказался 26-летний уроженец Дагестана, командир боевой машины реактивного дивизиона воинской части 61899.

Жертвой злоумышленника стал 70-летний судебно-медицинский эксперт, который после тяжелой болезни потерял ногу и передвигался на протезе.

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Трагедия произошла днем 7 мая 2022 года. Оккупант пришел в патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы Песчанской Богоматери в Изюме. В это время на своем рабочем месте находились работники.

Дагестанец назвал себя племянником Кадырова и начал разговаривать с медицинским персоналом. Судмедэксперт выразил свою позицию и отметил, что пребывание армии РФ на территории Изюма является незаконным: Кто вас сюда звал?

Российский оккупант начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил в лицо эксперта, сделал четыре выстрела из автомата Калашникова в потолок.

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Испугавшись, лаборантка выбежала на улицу. Оккупант приказал врачу-патологоанатому немедленно вернуть ее. Мужчина пошел за ней. Дагестанец и судмедэксперт остались в кабинете вдвоем, где оккупант и застрелил мужчину.

Прокуратура заочно сообщила о подозрении российскому военному по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об объявлении военного преступника в розыск.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура