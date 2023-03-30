В Ізюмі застрелив судмедексперта за проукраїнську позицію: прокуратура ідентифікувала окупанта з Дагестану
Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру російському військовому, який у травні 2022 року в Ізюмі навмисне застрелив судово-медичного експерта.
За даними правоохоронців, російським окупантом, який скоїв воєнний злочин, виявився 26-річний уродженець Дагестану, командир бойової машини реактивного дивізіону військової частини 61899.
Жертвою зловмисника став 70-річний судово-медичний експерт, який після важкої хвороби втратив ногу та пересувався на протезі.
Подія трапилася вдень 7 травня 2022 року. Окупант прийшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі. У цей час на своєму робочому місці перебували працівники.
Дагестанець назвав себе племінником Кадирова та почав розмовляти із медперсоналом. Судмедексперт висловив свою позицію і зауважив, що перебування армії РФ на території Ізюма є незаконним: Хто вас сюди кликав?
Російський окупант почав поводити себе агресивно. Він декілька разів ударив в обличчя експерта, зробив чотири постріли з автомата Калашникова у стелю.
Злякавшись, лаборантка вибігла на вулицю. Окупант наказав лікарю-патологоанатому повернути її. Чоловік пішов за нею. Дагестанець та судмедексперт залишилися у кабінеті вдвох, де окупант і застрелив чоловіка.
Прокуратура заочно повідомила про підозру російському військовому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі вирішується питання про оголошення воєнного злочинця у розшук.
Джерело: Харківська обласна прокуратура