В Украине орудуют мошенники под видом международной организации: что за схема

Март, 31 в 17:22

Сегодня, 31 марта, жителям Херсонской области начали звонить по телефону лица, якобы из Международной организации по миграции, и просят озвучить секретные данные карты.

Об этом сообщила Херсонская ОГА.

Во время разговора мошенники просят озвучить трехзначное число с обратной стороны банковской карты или код ЕГРПОУ, или код из SMS-сообщения, которое они посылают на телефон человека.

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— Ни в коем случае не делайте этого! Международная организация по миграции не спрашивает номер CVV, трехзначное число с обратной стороны банковской карты, или код ЕГРПОУ, — заявили в ОВА.

Стоит отметить, что для выполнения перевода МОМ запрашивается только номер банковской карты, а именно 16 цифр и номер счета IBAN.

Если вас просят сообщить код CVV — это мошенники, пытающиеся снять средства с вашей банковской карты.