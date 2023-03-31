В Украине орудуют мошенники под видом международной организации: что за схема
Сегодня, 31 марта, жителям Херсонской области начали звонить по телефону лица, якобы из Международной организации по миграции, и просят озвучить секретные данные карты.
Об этом сообщила Херсонская ОГА.
Во время разговора мошенники просят озвучить трехзначное число с обратной стороны банковской карты или код ЕГРПОУ, или код из SMS-сообщения, которое они посылают на телефон человека.
— Ни в коем случае не делайте этого! Международная организация по миграции не спрашивает номер CVV, трехзначное число с обратной стороны банковской карты, или код ЕГРПОУ, — заявили в ОВА.
Стоит отметить, что для выполнения перевода МОМ запрашивается только номер банковской карты, а именно 16 цифр и номер счета IBAN.
Если вас просят сообщить код CVV — это мошенники, пытающиеся снять средства с вашей банковской карты.