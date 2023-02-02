Февраль, 02 в 17:56

Найти жилье в Польше беженцам из Украины — дело нелегкое. Большинство поляков стремятся сдавать свое жилье не менее чем на полгода и человеку, который имеет работу и вид на жительство.

Особенно остро этот вопрос встал для украинцев, которые бесплатно жили у поляков. Однако после отмены субсидий на содержание украинцев, многие владельцы предлагают беженцам самостоятельно арендовать жилье.

Как арендовать жилье в Польше и где его искать — Факты ICTV попытаются помочь.

Сейчас смотрят Как найти жилье? Самый простой способ — обратиться за помощью к посредникам. Они самостоятельно найдут помещение, которое будет отвечать вашим требованиям. Тем не менее, стоит учитывать, что за данную услугу придется заплатить. Стоимость услуг посредников зависит от нескольких факторов: цены;

площади жилья;

вида недвижимости. Стоимость услуги посредников колеблется в пределах 1,5-4% от общей стоимости сделки. Советуем выяснять этот вопрос заранее. Также можно попробовать найти жилье на сайтах, где владельцы и риелторы размещают свои объявления. Самые популярные сайты в Польше: olx.pl — здесь можно найти объявления на любую тематику, в том числе и аренду жилья. Объявления здесь размещают как собственники жилья, так и посредники;

gratka.pl/nieruchomosci — на этом сайте вы найдете варианты для аренды только от агентств недвижимости и посредников;

otodom.pl — на данной платформе найдете огромное количество объявлений от владельцев, посредников и агентств недвижимости. Какие документы понадобятся для аренды жилья в Польше PESEL — идентификационный код.

Документ, удостоверяющий личность, серия документа.

Если вы не получили PESEL, то потребуется серия и номер вашего паспорта. Договор аренды: на что обратить внимание Договор аренды в Польше имеет существенное значение. Данный документ защитит ваши интересы и права, а также предоставит возможность получить прописку (meldunek). Договор должен обязательно включать следующие пункты: место и дату заключения;

фамилии и имена обеих сторон с личными данными;

подробное описание арендованного жилья: площадь, состояние помещений, наличие бытовой техники;

размер арендной платы и коммунальных услуг;

срок действия договора;

условия расторжения договора;

перечень жильцов;

информацию о дополнительных платежах. Документ можно заключать как на определенный срок (обычно это один-два года), так и на неопределенный срок (при таких условиях арендатор должен заблаговременно уведомить владельца о переезде из квартиры). Коммунальные услуги: как платить и кто должен это делать? В Польше платежи за квартиру или коммуналку имеют название чинш (czynsz). К нему относятся: налог за землю;

квартплата: электроэнергия, газ, вода, интернет и тому подобное. Обычно коммунальные платежи регулируются отдельно. Их может оплачивать как арендодатель, так и арендатор. Это зависит от условий договора аренды. Также бывают предложения аренды, где czynsz уже включен в основной платеж. Поэтому обязательно обращайте внимание на то, что входит в стоимость вашей аренды. При необходимости – обсуждайте этот вопрос при подписании соглашения. Дополнительные расходы при оформлении договора аренды В Польше есть такое понятие, как кауция (kaucja), то есть залог. Таким образом владелец помещения страхует себя от недобросовестных арендаторов. Чаще всего размер залога соответствует сумме арендной платы за один месяц. Деньги владелец возвращает по истечении срока действия соглашения. Впрочем, только при условии, что арендатор не повредил жилье или мебель во время пользования. Временный приют и бесплатное жилье для беженцев из Украины Если вы только что приехали в Польшу, можете воспользоваться поиском бесплатного временного жилья на специальной платформе. Для этого необходимо зарегистрироваться, заполнить анкету и оставить объявление на сайте. Также можно попробовать найти жилье на этой платформе. На карте вы увидите доступное жилье в городе, в котором сейчас находитесь или куда направляетесь. Также пригодится сайт dam-nocleg.nocowanie. Здесь собраны объявления о бесплатном жилье в любом городе Польши. Как не наткнуться на мошенников — советы Не обращайте внимание на объявления без фотографии жилья.

Не платите посредникам деньги до заключения договора аренды.

Обязательно проверяйте личность собственника и его право на сдачу жилья.

Обязательно заключайте письменное соглашение . Так вы будете защищены.

. Так вы будете защищены. Обращайте внимание на объявления с полной информацией о жилье (по телефону, по почте). Читайте Сколько зарабатывают украинские переселенцы в Польше и какую работу им предлагают

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