В Україні орудують шахраї під виглядом міжнародної організації: що за схема

Березень, 31 в 17:22

Сьогодні, 31 березня, жителям Херсонської області почали телефонувати особи, нібито з Міжнародної організації з міграції, які просять озвучити секретні дані картки.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

Під час розмови шахраї просять озвучити тризначне число зі зворотного боку банківської картки або код ЄДРПОУ, або код із SMS-повідомлення, яке вони надсилають на телефон людини.

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– У жодному разі не робіть цього! Міжнародна організація з міграції не запитує номер CVV, тризначне число зі зворотного боку банківської картки або код ЄДРПОУ, – заявили в ОВА.

Варто зазначити, що для виконання переказу МОМ запитується лише номер банківської картки, а саме 16 цифр і номер рахунку IBAN.

Якщо вас просять повідомити код CVV – це шахраї, які намагаються зняти кошти з вашої банківської картки.