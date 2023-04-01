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Факты / Україна

Минус 630 оккупантов и 16 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил свежие потери РФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия в войне с Украиной сократилась на почти 174 тыс. солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Враг также выпустил дроны типа Shahed-136. Однако, все они были уничтожены нашими защитниками.

Потери РФ в войне на 1 апреля 2023 года:

  • личного состава — около 173 990 (+630) чел,
  • танков — 3616 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 6981 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2683 (+8) ед,
  • РСЗО — 527 (+1) ед,
  • средств ПВО — 279 (+1) ед,
  • самолетов — 306 ед,
  • вертолетов — 291 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 ед,
  • крылатых ракет — 911 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5528 (+7) ед,
  • специальной техники — 296 (+2) ед.

Источник: Генштаб ВСУ
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