Апрель, 01 в 8:26

Российская армия в войне с Украиной сократилась на почти 174 тыс. солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Враг также выпустил дроны типа Shahed-136. Однако, все они были уничтожены нашими защитниками.

Потери РФ в войне на 1 апреля 2023 года: