Минус 630 оккупантов и 16 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил свежие потери РФ
Фото: Генштаб ВСУ
Российская армия в войне с Украиной сократилась на почти 174 тыс. солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Враг также выпустил дроны типа Shahed-136. Однако, все они были уничтожены нашими защитниками.
Потери РФ в войне на 1 апреля 2023 года:
- личного состава — около 173 990 (+630) чел,
- танков — 3616 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 6981 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2683 (+8) ед,
- РСЗО — 527 (+1) ед,
- средств ПВО — 279 (+1) ед,
- самолетов — 306 ед,
- вертолетов — 291 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 ед,
- крылатых ракет — 911 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5528 (+7) ед,
- специальной техники — 296 (+2) ед.