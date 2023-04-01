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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Финансирование Украины от МВФ на $15,6 млрд и обсуждение спецтрибунала над Россией: что происходит на 402-й день войны (онлайн)

Финансирование Украины от МВФ на $15,6 млрд и обсуждение спецтрибунала над Россией: что происходит на 402-й день войны (онлайн)

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00:44 - 01 апреля

Российская Федерация пытается ослабить поддержку Украины международными партнерами с помощью ядерного шантажа.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Кариуки во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обсуждению угроз российского диктатора Владимира Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

— Объявление президента РФ Путина от 25 марта (о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. — Ред.) — это еще одна попытка запугать и заставить. Это не сработало раньше, не сработает в будущем. Мы продолжим поддерживать усилия Украины по самозащите, — сказал он.

Он подчеркнул, что во время войны в Украине только РФ поднимает тему возможного применения ядерного оружия.

— Мы решительно будем выступать в поддержку народа Украины и призываем Россию снизить напряжение. Начать это следует с прекращения этого незаконного и неспровоцированного вторжения, — считает Кариуки.

Представитель Великобритании при ООН призвал президента Беларуси отказаться от поддержки безрассудных действий России, ведущих к эскалации полномасштабной войны против Украины.

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