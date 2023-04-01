Финансирование Украины от МВФ на $15,6 млрд и обсуждение спецтрибунала над Россией: что происходит на 402-й день войны (онлайн)
Словения подписала декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО.
В Украине создадут спецгруппы с целью фиксации военных преступлений РФ, которые будут собирать доказательства для МУС
МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на $15,6 млрд.
В госбюджет Украины поступил кредит от Канады $1,8 млрд, сообщили в Минфине.
Оккупанты снизили темпы наступления на Авдеевку из-за исчерпания резервов, сообщили в ВСУ.
Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины, сообщил глава Минобороны.
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