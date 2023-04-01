За сутки ВСУ отбили 70 атак врага и уничтожили 6 дронов Shahed-136
За минувшие сутки наши воины отбили не менее 70 атак российского противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Россияне пытаются продолжать наступать. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Накануне страна-агрессор РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.
Для авиаударов противник также привлек шесть ударных дронов типа Shahed-136. Однако все их наши защитники уничтожили.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.