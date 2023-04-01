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Факты / Україна

За сутки ВСУ отбили 70 атак врага и уничтожили 6 дронов Shahed-136

Марта Бондаренко, редактор ленты
війна
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки наши воины отбили не менее 70 атак российского противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Россияне пытаются продолжать наступать. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Накануне страна-агрессор РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.

Для авиаударов противник также привлек шесть ударных дронов типа Shahed-136. Однако все их наши защитники уничтожили.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

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Источники: Генштаб ВСУ, ISW
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