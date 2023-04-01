Квітень, 01 в 8:26

Російська армія у війні з Україною скоротилася на майже 174 тис. солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Впродовж минулої доби противник завдав п’ять ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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Ворог також випустив дрони типу Shahed-136. Проте, усі вони були знищені нашими захисниками.

Втрати РФ у війні на 1 квітня 2023:

особового складу ‒ близько 173 990 (+630) осіб,

танків ‒ 3616 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од,

артилерійських систем – 2683 (+8) од,

РСЗВ – 527 (+1) од,

засобів ППО ‒ 279 (+1) од,

літаків – 306 од,

гелікоптерів – 291 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 од,

крилатих ракет ‒ 911 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 296 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 402-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.