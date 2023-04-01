Апрель, 01 в 19:06

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры из Православной церкви Украины (ПЦУ), архимандрит Авраамий заявил, что недобрые слова бывшего наместника Лавры митрополита УПЦ МП Павла возвращаются к нему самому.

На сайте ПЦУ также заявили, что в церкви возмущены заявлениями митрополита Павла.

— Как исполняющий обязанности наместника Лавры я глубоко возмущен теми заявлениями и действиями, которые делает наш бывший руководитель. Разве он не знает, что несправедливые проклятия падают на голову того, кто проклинает? Все слезы братии, о которых он говорит — его вина. И все проклятия, которые он посылает и президенту, и всем несогласным с ним — возвращаются на самом деле к нему, потому что по слову Писания они, как уголь горящий, собираются на его голову, — сказал архимандрит Авраамий.

Он добавил, что сейчас, возглавляя заповедник Киево-Печерская лавра, “от имени Лавры хочу засвидетельствовать перед всеми, что проклятия бывшего наместника — безосновательны и несправедливы”.

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Он также подчеркнул, что события вокруг Киево-Печерской лавры не являются противостоянием государства и религии, а также не нарушает свободу, поскольку это освобождение “нашей святыни от влияния враждебного к нам российского государства”.

— Ради святынь Лавры, ради молитвы у наших Отцов печерских мы долго терпели. Потому что мы не видели альтернативы. Но сейчас новая каноническая реальность существования признанной Поместной церкви и решение украинского государства предоставляют нам возможность выбрать — и я свой выбор сделал, — сказал он.

Накануне бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что “Господь не простит” президенту Владимиру Зеленскому и его семье выселение духовенства УПЦ МП из Лавры.