Квітень, 01 в 21:53

Представники УПЦ МП спробують затягнути справу щодо колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Лебідь), втім навряд це вдасться зробити.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, існує три складові, які УПЦ МП спробує використати у справі колишнього очільника Лаври.

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Першою складовою, за словами Подоляка, є юридична.

– Держава робить необхідно роботу. Тобто є лінія Міністерства культури, яка чітко фіксує, що договір не буде працювати з УПЦ МП. І є докази, які надає СБУ, вона буде їх збільшувати. Ці докази – це ж не тільки щодо Павла Лебедя, але й до інших очільників УПЦ МП, – сказав він.

Радник керівника ОПУ вважає, що юридична складова не на боці УПЦ МП.

Другою складовою є інформаційна. Михайло Подоляк каже, що цю складову використовує Росія, яка у засобах масової інформації намагається показати нібито порушення прав та свободи совісті в Україні.

– Ні, це не про свободу совісті, це про національну безпеку. Про те, що очільники УПЦ МП завжди прямо чи опосередковано підтримували російську агресію в Україні, – сказав він.

Радник керівника ОПУ вважає, що третьою складовою є те, що в Україні треба остаточно вирішити, якою буде церква в Україні.

– Держава не втручається в питання віри. Ми світська держава. Безумовно ми говоримо виключно про юридичні складові. В Україні має бути одна помісна церква, яка такою і буде, – сказав він.

Раніше Національний заповідник Києво-Печерська лавра знову подав заяву до Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у Києві через незаконне перешкоджання доступу представників УПЦ Московського патріархату до державного майна.