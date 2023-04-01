Апрель, 01 в 13:18

Митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу избирают меру пресечения.

Об этом сообщает Суспільне.

Меру пресечения избирают в Шевченковском районном суде города Киева.

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Напомним, что утром 1 апреля сотрудники СБУ пришли в Киево-Печерскую лавру и вручили подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу.

Священнослужителю инкриминируют ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По данным СБУ, бывший настоятель Киево-Печерской лавры в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.

Митрополит Павел также оправдывал войну России против Украины — якобы это Украина спровоцировала Москву.

Напомним, что в 2022 году СБУ начала комплексные контрразведывательные мероприятия в церковной среде УПЦ МП.

Открыто 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. Суды уже вынесли семь приговоров клирикам, которые стали на сторону оккупантов. Почти 250 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину.