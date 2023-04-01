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Факти / Україна

Шевченківський суд обирає запобіжний захід митрополиту Павлу Лебедю

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Шевченківський суд обирає запобіжний захід митрополиту Павлу Лебедю
Фото: УНІАН

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу обирають запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне.

Запобіжний захід обирають у Шевченківському районному суді міста Києва.

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Нагадаємо, що зранку 1 квітня співробітники СБУ прийшли до Києво-Печерської лаври та вручили підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Священнослужителю інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За даними СБУ, колишній настоятель Києво-Печерської лаври у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.

Митрополит Павло також виправдовував війну Росії проти України – начебто це Україна спровокувала Москву.

Нагадаємо, що у 2022 році СБУ розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи у церковному середовищі УПЦ МП.
Порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Суди вже винесли сім вироків кліриків, які стали на бік окупантів. Майже 250 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну.

Джерела: Суспільне, СБУ
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