Квітень, 01 в 13:18

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу обирають запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне.

Запобіжний захід обирають у Шевченківському районному суді міста Києва.

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Нагадаємо, що зранку 1 квітня співробітники СБУ прийшли до Києво-Печерської лаври та вручили підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Священнослужителю інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За даними СБУ, колишній настоятель Києво-Печерської лаври у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.

Митрополит Павло також виправдовував війну Росії проти України – начебто це Україна спровокувала Москву.