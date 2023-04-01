Судебное заседание по делу митрополита Павла перенесли на 3 апреля из-за состояния его здоровья

Апрель, 01 в 16:06

Шевченковском районном суде города Киева перенес на понедельник заседание по делу митрополита УПЦ МП Павла Лебедя.

Священнослужитель заявил, что ему стало плохо во время заседания, из-за чего судья перенес заседание на понедельник, 3 апреля, на 09:00.

Утром 1 апреля сотрудники СБУ вручили подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу.

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Священнослужителю инкриминируют ч. 1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По данным СБУ, экс-настоятель Киево-Печерской лавры в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.

Митрополит Павел также оправдывал войну России против Украины — якобы это Украина спровоцировала Москву.