Судове засідання у справі митрополита Павла перенесли на 3 квітня через стан його здоров’я

Квітень, 01 в 16:06

Шевченківському районному суді міста Києва переніс на понеділок засідання у справі митрополита УПЦ МП та колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя.

Священнослужитель заявив, що йому стало зле під час засідання.

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Таким чином, засідання щодо обрання запобіжного заходу Павлу Лебедю суд продовжить в понеділок, 3 квітня.

Зранку 1 квітня співробітники СБУ вручили підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Священнослужителю інкримінують ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За даними СБУ, екснастоятель Києво-Печерської лаври у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.

Митрополит Павло також виправдовував війну Росії проти України – начебто це Україна спровокувала Москву.