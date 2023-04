Планы военного командования РФ провести зимнее наступление и захватить всю территорию украинского Донбасса потерпели неудачу.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В ведомстве напомнили, что 11 января 2023 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов взял на себя личное командование российскими оккупационными войсками в Украине.

В разведке обращают внимание на то, что на нескольких направлениях фронта на Востоке Украины российские оккупанты добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч потерь.

К тому же войска РФ в значительной степени растратили свое временное преимущество в личном составе, полученное во время так называемой осенней частичной мобилизации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 01 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/un6OZVrOda

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/pFl8kpIqs6

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 1, 2023