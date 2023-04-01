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Факты / Україна

Зимнее наступление войск РФ на Донбассе потерпело неудачу – британская разведка

Юлия Соколова, редактор ленты
Розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Планы военного командования РФ провести зимнее наступление и захватить всю территорию украинского Донбасса потерпели неудачу.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

В ведомстве напомнили, что 11 января 2023 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов взял на себя личное командование российскими оккупационными войсками в Украине.

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– Пребывание Герасимова в должности характеризовалось попытками начать всеобщее зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. 80 дней спустя становится все более очевидным, что этот проект провалился, — подчеркивается в сообщении.

В разведке обращают внимание на то, что на нескольких направлениях фронта на Востоке Украины российские оккупанты добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч потерь.

К тому же войска РФ в значительной степени растратили свое временное преимущество в личном составе, полученное во время так называемой осенней частичной мобилизации.

– Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет пребывания в должности главы Генштаба РФ раздвигает границы допустимых поражений политического руководства России, – отмечается в сообщении.

Недавно в украинской разведке сообщали, что анонсированное РФ “большое наступление” оказалось “пшиком”. В то же время у врага еще есть ресурсы для ведения войны в 2023 году и, возможно, в 2024-м.

В разведке также предупреждали, что оккупанты могут пытаться сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Новыми целями ракетных атак врага могут стать военные объекты в Украине и пути поставок западного оружия.

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