Плани військового командування РФ провести зимовий наступ та захопити всю територію українського Донбасу зазнали невдачі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У відомстві нагадали, що 11 січня 2023 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов взяв на себе особисте командування російськими окупаційними військами в Україні.

У розвідці звертають увагу на те, що на кількох напрямках фронту на Сході України російські окупанти досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат.

До того ж війська РФ значною мірою розтратили свою тимчасову перевагу в особовому складі, яку отримали під час так званої осінньої часткової мобілізації.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/un6OZVrOda

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/pFl8kpIqs6

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 1, 2023