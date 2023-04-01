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Факти / Україна

Зимовий наступ військ РФ на Донбасі зазнав невдачі – британська розвідка

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Плани військового командування РФ провести зимовий наступ та захопити всю територію українського Донбасу зазнали невдачі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У відомстві нагадали, що 11 січня 2023 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов взяв на себе особисте командування російськими окупаційними військами в Україні.

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– Перебування Герасимова на посаді характеризувалося спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Вісімдесят днів по тому стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився, – наголошується в повідомленні.

У розвідці звертають увагу на те, що на кількох напрямках фронту на Сході України російські окупанти досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат.

До того ж війська РФ значною мірою розтратили свою тимчасову перевагу в особовому складі, яку отримали під час так званої осінньої часткової мобілізації.

– Існує реальна вірогідність того, що Герасимов після десяти років перебування на посаді глави Генштабу РФ розсуває межі допустимих поразок політичного керівництва Росії, – зазначається в повідомленні.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що анонсований РФ “великий наступ” виявився “пшиком”. Водночас ворог ще має ресурси для ведення війни у 2023 році та, можливо, у 2024-му.

У розвідці також попереджали, що окупанти можуть намагатися зірвати контрнаступ Збройних сил України. Новими цілями ракетних атак ворога можуть стати військові об’єкти в Україні та шляхи постачання західної зброї.

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