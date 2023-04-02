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Факты / Україна

Странам Совбеза ООН стоит бойкотировать заседания под председательством России — Подоляк

Илья Нежигай, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Членам Совбеза Организации Объединенных Наций стоит бойкотировать заседания под председательством Российской Федерации.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он призвал СБ ООН прекратить шутки с Россией и организовать против нее единогласный бойкот.

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По его словам, России нельзя позволять свободно господствовать в Совбезе ООН, пока она ведет агрессией против Украины и нарушает фундаментальную статью 4 Устава ООН.

— Это не просто шутка. Это определенные юридические действия. Это не шутка, это слом глобальной системы как таковой, — сказал Подоляк.

В этом контексте советник главы ОП призвал страны Совбеза ООН организовать масштабный бойкот против РФ в течение всего апреля.

По его мнению, это единственный механизм, чтобы поставить точку в председательстве России в СБ.

Напомним, с 1 апреля текущего года Российская Федерация начала председательство в Совбезе ООН.

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