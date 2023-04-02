Странам Совбеза ООН стоит бойкотировать заседания под председательством России — Подоляк
Членам Совбеза Организации Объединенных Наций стоит бойкотировать заседания под председательством Российской Федерации.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он призвал СБ ООН прекратить шутки с Россией и организовать против нее единогласный бойкот.
По его словам, России нельзя позволять свободно господствовать в Совбезе ООН, пока она ведет агрессией против Украины и нарушает фундаментальную статью 4 Устава ООН.
— Это не просто шутка. Это определенные юридические действия. Это не шутка, это слом глобальной системы как таковой, — сказал Подоляк.
В этом контексте советник главы ОП призвал страны Совбеза ООН организовать масштабный бойкот против РФ в течение всего апреля.
По его мнению, это единственный механизм, чтобы поставить точку в председательстве России в СБ.
Напомним, с 1 апреля текущего года Российская Федерация начала председательство в Совбезе ООН.