Квітень, 02 в 1:01

Членам Радбезу Організації Об’єднаних Націй варто бойкотувати засідання під головуванням Російської Федерації.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він закликав РБ ООН припинити жарти з Росією та організувати проти неї одноголосний бойкот.

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За його словами, Росії не можна дозволяти вільно панувати в Радбезі ООН, поки вона веде агресією проти України і порушує фундаментальну статтю 4 Статуту ООН.

-Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої… Ми говоримо сьогодні про країну, яка порушує статтю 4 статуту ООН, ключову статтю, базову. Не може держава-член ООН починати війну без мандату ООН, – сказав Подоляк.

У цьому контексті радник глави ОП закликав країни Радбезу ООН організувати масштабний бойкот проти РФ протягом усього квітня.

– Тому, мені здається, що країни-члени Радбезу мають говорити не про жарт, а бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, тобто не приходити на ці засідання… Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі, – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, з 1 квітня поточного року Російська Федерація почала головування в Радбезі ООН.