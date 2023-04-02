Не везет что-то оккупантам: в Мелитополе опять дым над локомотивным депо
Утро воскресенья 2 апреля в пока захваченном Мелитополе Запорожской области началось громко.
– Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе, – сообщает городской глава Иван Федоров.
Обновлено в 10:22. Через несколько минут мэр сообщил первые подробности. Он отмечает: в последнее время захватчикам не везет с локомотивным депо.
– Уже третий раз за неделю что-то там взрывается, – не скрывает радость городской глава Мелитополя.
По свидетельству местных жителей, в эти минуты над локомотивным депо поднимается черный дым.
– Собираем данные о ликвидированной технике, – добавляет мэр Мелитополя.
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Источник: Иван Федоров