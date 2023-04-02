Апрель, 02 в 10:22

Утро воскресенья 2 апреля в пока захваченном Мелитополе Запорожской области началось громко.

– Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе, – сообщает городской глава Иван Федоров.

Обновлено в 10:22. Через несколько минут мэр сообщил первые подробности. Он отмечает: в последнее время захватчикам не везет с локомотивным депо.

– Уже третий раз за неделю что-то там взрывается, – не скрывает радость городской глава Мелитополя.

По свидетельству местных жителей, в эти минуты над локомотивным депо поднимается черный дым.

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– Собираем данные о ликвидированной технике, – добавляет мэр Мелитополя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 403-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров