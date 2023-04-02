Квітень, 02 в 10:22

Ранок неділі 2 квітня в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області почався гучно.

– Вибухова неділя для окупантів у Мелітополі, – повідомляє міський голова Іван Федоров.

Оновлено о 10:22. За кілька хвилин мер повідомив перші подробиці. Він наголошує: останнім часом загарбникам не щастить із локомотивним депо.

– Уже втретє за тиждень щось там вибухає, – не приховує радість міський голова Мелітополя.

За свідченнями місцевих жителів, у ці хвилини над локомотивним депо здіймається чорний дим.

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– Збираємо дані про ліквідовану техніку, – додає мер Мелітополя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Іван Федоров