Не щастить щось окупантам: у Мелітополі знову дим над локомотивним депо
Ранок неділі 2 квітня в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області почався гучно.
– Вибухова неділя для окупантів у Мелітополі, – повідомляє міський голова Іван Федоров.
Оновлено о 10:22. За кілька хвилин мер повідомив перші подробиці. Він наголошує: останнім часом загарбникам не щастить із локомотивним депо.
– Уже втретє за тиждень щось там вибухає, – не приховує радість міський голова Мелітополя.
За свідченнями місцевих жителів, у ці хвилини над локомотивним депо здіймається чорний дим.
– Збираємо дані про ліквідовану техніку, – додає мер Мелітополя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 403-тю добу.
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Джерело: Іван Федоров